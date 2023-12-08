Главный раввин России зажёг в Москве первую ханукальную свечу

"Ханукальные свечи нужно зажигать так, чтобы это было видно на улице, чтобы все народы мира увидели этот свет и извлекали урок Хануки в своей жизни. <...> Наша задача: чтобы каждый человек верил, что, если он обращается к Богу, Бог точно поможет, а от нас зависит этот максимум: сколько мы сможем дальше. Мы можем полагаться на Бога: это делали наши предки, тогда зажигали меноры. Они знали: они могут зажигать семисвечник, даже если думают, что масла мало. Они были уверены, что масла хватит на восемь дней, и это важно для каждого из нас: знать, что Бог ожидает от нас", — сказал Лазар, обращаясь к общине перед тем, как зажечь первую свечу.