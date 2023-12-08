Главный раввин России зажёг в Москве первую ханукальную свечу
Главный раввин РФ Берл Лазар зажёг в Москве первую ханукальную свечу
Главный раввин России Берл Лазар зажёг в Москве первую ханукальную свечу. Церемония прошла в пятницу, 8 декабря, и была приурочена к празднованию еврейского праздника Хануки.
Ханука ежегодно празднуется с 25-го числа месяца кислев по 2-е число месяца тевет по еврейскому календарю. В текущем году праздник отмечается с вечера 7 декабря до ночи 15 декабря. В этот день традиционные свечи зажигают на площадях многих регионов России.
"Ханукальные свечи нужно зажигать так, чтобы это было видно на улице, чтобы все народы мира увидели этот свет и извлекали урок Хануки в своей жизни. <...> Наша задача: чтобы каждый человек верил, что, если он обращается к Богу, Бог точно поможет, а от нас зависит этот максимум: сколько мы сможем дальше. Мы можем полагаться на Бога: это делали наши предки, тогда зажигали меноры. Они знали: они могут зажигать семисвечник, даже если думают, что масла мало. Они были уверены, что масла хватит на восемь дней, и это важно для каждого из нас: знать, что Бог ожидает от нас", — сказал Лазар, обращаясь к общине перед тем, как зажечь первую свечу.
Традиция зажигать первую ханукальную свечу в Москве зародилась в 1990-е годы, на этом событии могут присутствовать все желающие. В память о чуде, произошедшем в Израиле, в домах и на площадях городов зажигают восьмисвечные ханукии, прибавляя по одной свече в день. Таким образом, на восьмой вечер праздника уже горят все восемь свечей.
Ханука — один из важных иудейских праздников. О его истории создания и традициях можно узнать в материале Лайфа.
ТАСС / Артём Геодакян