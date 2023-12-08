В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за 50-градусных морозов

С 8 по 15 декабря в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за сильных морозов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев. В северных районах Приангарья утром 8 декабря наблюдались морозы до -50 °С.

"В период с 8 по 11 декабря местами по области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха — 40–45 °С, в северных и верхнеленских районах до -50 °С. В Иркутске с 8 по 12 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 11–17 °С ниже климатической нормы", — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные иркутского УГМС.

В МЧС также привели температурные данные на утро и первую половину дня 8 декабря по ряду районных центров и крупных городов. Так, в Киренске зафиксировали снижение температуры воздуха до 50 °С, в Усть-Куте — до 49 °С, в Казачинском — до 46 °С, а в Усть-Илимске — до 45 °С. Сильные морозы в регионе сохранятся в ближайшие три-четыре дня.