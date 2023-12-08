Кинолог объяснил, какими опасными последствиями грозит собакам поедание снега

При поедании снега во время зимней прогулки собака рискует отравиться, так как в организм животного могут попасть токсичные вещества. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Основная опасность заключается в токсичных веществах, которые [снег] может содержать: это реагенты, антифриз и многое другое. Наевшись такого снега, питомец может отравиться", — отметил он в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, агрессивные вещества в снегу негативно влияют на слизистую, поэтому у питомца может возникнуть аллергия. А если там попадётся осколок стекла, то прогулка, вероятно, завершится в ветклинике.

Как отметил эксперт, собака зачастую ест снег из-за жажды, поэтому хозяину стоит выходить на улицу с портативной поилкой. Ещё одной причиной могут быть проблемы со здоровьем. Когда у пса что-то болит, он ведёт себя странно и пытается помочь себе, например есть снег, как и зелень летом, — чтобы вызвать рвоту и очистить кишечник. Голубев добавил, что о простуде четвероного друга говорят дрожь и озноб. Кинолог призвал не позволять хвостатому есть подтаявший снег, особенно у дорог.