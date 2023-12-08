Патриарх Кирилл награждён высшим орденом российских мусульман

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую награду российских мусульман — орден Почёта "Аль-Фахр" I степени. Об этом сообщает официальный сайт ДУМ России.

"Председатель ДУМ РФ муфтий Гайнутдин наградил патриарха Кирилла высшим орденом мусульман — орденом Почёта "Аль-Фахр" I степени во время работы Межрелигиозного совета России", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По словам Гайнутдина, президиум ДУМ РФ решил наградить главу Русской православной церкви (РПЦ) в связи с 25-летием Межрелигиозного совета России. Муфтий назвал патриарха дорогим братом и отметил его вклад в единство страны и соотечественников, а также в укрепление межрелигиозных отношений РПЦ и арабо-мусульманского мира.