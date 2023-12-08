Кадыров рассказал, что во время визита в Саудовскую Аравию совершил малый хадж

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время визита в Саудовскую Аравию совершил малый хадж. Руководитель региона вошёл в состав российской делегации в Страну двух святынь, где 6 декабря состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана.

Кадыров во время визита в Саудовскую Аравию совершил малый хадж. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Напомним, что хадж — одно из пяти столпов ислама, его при возможности обязан совершать каждый мусульманин. При этом малое паломничество (умра), в отличие от хаджа, совершается вне зависимости от времени года.

"Мне посчастливилось совершить малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию. Меня сопровождали муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев и другие официальные лица. По поручению наследного принца КСА шейха Мухаммеда бен Салмана нашу делегацию встретили с большим почётом и уважением", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что во время посещения Священной Каабы и совершения тавафа его достаточно тепло приветствовали паломники из различных государств. Кроме того, Кадыров сообщил, что посетил мечеть Масджид ан-Набави в Медине, являющуюся второй святыней ислама, и могилу пророка Мухаммеда, где попросил о благословении для всех мусульман, в том числе для "братьев и сестёр, страдающих в Палестине".