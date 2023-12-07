РФ выразила признательность Саудовской Аравии за политические и гуманитарные усилия по Украине

Российская Федерация выразила признательность Саудовской Аравии за политические усилия, предпринятые в отношении Украины. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам визита президента РФ Владимира Путина в королевство.

"Что касается кризиса на Украине, то российская сторона выразила признательность за гуманитарные и политические усилия, предпринятые Его Королевским Высочеством Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом, наследным принцем и председателем Совета министров, включая освобождение ряда заключённых разных национальностей и продолжающиеся усилия в этом направлении", — сообщается на сайте Кремля.