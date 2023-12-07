РФ выразила признательность Саудовской Аравии за политические и гуманитарные усилия по Украине
Россия выразила признательность КСА за политические усилия по Украине
Российская Федерация выразила признательность Саудовской Аравии за политические усилия, предпринятые в отношении Украины. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам визита президента РФ Владимира Путина в королевство.
"Что касается кризиса на Украине, то российская сторона выразила признательность за гуманитарные и политические усилия, предпринятые Его Королевским Высочеством Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом, наследным принцем и председателем Совета министров, включая освобождение ряда заключённых разных национальностей и продолжающиеся усилия в этом направлении", — сообщается на сайте Кремля.
Напомним, что Лайф первым сообщил о запланированном визите Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Вчера, 6 декабря, российский лидер прилетел в Эр-Рияд под охраной небесного кортежа из Су-35. Переговоры Путина и наследного принца прошли в Эр-Рияде и продолжались более трёх часов. По окончании беседы глава РФ пригласил Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда совершить встречный визит в Москву. Одной из тем беседы двух лидеров стало сотрудничество в энергетической сфере. Политики сошлись во мнении о необходимости и далее контактировать в рамках ОПЕК+.
Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC