"Лапшу навешали на уши": Шуфутинский впервые высказался о службе сына в армии США

Российский певец Михаил Шуфутинский впервые высказался о службе младшего сына Антона в американской армии. По словам 75-летнего артиста, он думал, что наследник пойдёт учиться в медицинский университет. Однако в итоге тот захотел служить в Военно-морских силах США. Тогда сын объяснил звёздному отцу, что хочет доказать всем своё мужество. Артист не одобрил выбор ребёнка, но и отговаривать его не стал.

"Появился рекрут, который их обрабатывал, офицер в красивой форме. Я спросил, почему он принял такое решение, сын сказал: "Хочу доказать всем и себе, что я настоящий мужчина". Я понял, что, лапша, которую рекрут ему навешал на уши, пришлась по душе. Ему тогда ещё не было восемнадцати. Мы подумали: если скажем ему нет, он сочтёт это за упущенную возможность", — поделился Шуфутинский в беседе с изданием "ТН звёзды".

Исполнитель хита "Третье сентября" отметил, что его сын был военным врачом Военно-морских сил США. Сейчас Антон женат на американке Брэнди, они живут в Филадельфии. У супругов четверо детей: 27-летний Дмитрий, 21-летний Ной, 14-летний Захар и 11-летняя Ханна. Сам Шуфутинский-старший признался, что редко видится с младшим сыном и внуками, но они часто созваниваются. У артиста также есть сын Дэвид, у него трое детей, все они живут в Москве.