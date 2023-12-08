В Кремле рассказали об ухищрениях Запада ради спонсирования Киева

Западные политики идут на любые ухищрения ради дальнейшего спонсирования Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжаться", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, комментируя высказывания западных политиков.