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8 декабря, 10:02

В Кремле рассказали об ухищрениях Запада ради спонсирования Киева

Песков: Западные политики прибегают к ухищрениям, чтобы спонсировать Украину

Западные политики идут на любые ухищрения ради дальнейшего спонсирования Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжаться", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, комментируя высказывания западных политиков.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Sky News, что конфликт на Украине угрожает не только европейской безопасности, но и безопасности США. Он добавил, что с таким посылом он приехал в Штаты. По его словам, Западу важно продолжать спонсировать Киев, так как при победе Россия "вернётся за добавкой".

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Александр Юнашев
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