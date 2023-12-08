В Кремле рассказали об ухищрениях Запада ради спонсирования Киева
Песков: Западные политики прибегают к ухищрениям, чтобы спонсировать Украину
Западные политики идут на любые ухищрения ради дальнейшего спонсирования Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжаться", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, комментируя высказывания западных политиков.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Sky News, что конфликт на Украине угрожает не только европейской безопасности, но и безопасности США. Он добавил, что с таким посылом он приехал в Штаты. По его словам, Западу важно продолжать спонсировать Киев, так как при победе Россия "вернётся за добавкой".
Shutterstock