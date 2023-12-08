ЦИК: Самовыдвиженцы на выборы президента должны подать документы до 27 декабря
Самовыдвиженцы на выборы президента России должны подать документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) до 27 декабря. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина.
"Начиная со вчерашнего дня [7 декабря. — Прим. Лайфа] гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям, определённым Конституцией, вправе выдвинуть кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Не позднее 18 часов по московскому времени 27 декабря кандидат должен обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения", — отметила она в ходе заседания ЦИК.
Бударина добавила, что кандидата может выдвинуть партия — решение должно быть представлено в Центризбирком не позже 18:00 мск 1 января. При этом документы для регистрации представляются кандидатами с 27 декабря по 31 января. Тех, кто окажется в бюллетенях, зарегистрируют до 10 февраля.
Как сообщал Лайф, голосование на выборах президента РФ впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Об этом сегодня сообщил Центризбирком. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.
ТАСС / Сергей Бобылев