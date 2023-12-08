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8 декабря, 10:26

ЦИК: Самовыдвиженцы на выборы президента должны подать документы до 27 декабря

Самовыдвиженцы на выборы президента России должны подать документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) до 27 декабря. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина.

"Начиная со вчерашнего дня [7 декабря. — Прим. Лайфа] гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям, определённым Конституцией, вправе выдвинуть кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Не позднее 18 часов по московскому времени 27 декабря кандидат должен обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения", — отметила она в ходе заседания ЦИК.

Бударина добавила, что кандидата может выдвинуть партия — решение должно быть представлено в Центризбирком не позже 18:00 мск 1 января. При этом документы для регистрации представляются кандидатами с 27 декабря по 31 января. Тех, кто окажется в бюллетенях, зарегистрируют до 10 февраля.

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Как сообщал Лайф, голосование на выборах президента РФ впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Об этом сегодня сообщил Центризбирком. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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