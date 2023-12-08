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8 декабря, 11:45

От головных болей до инсульта: Врач назвала неприятные последствия постоянно низкого давления

Кардиолог Деревянкина: Бессимптомная гипертония часто заканчивается инсультом

<p>Человек измеряет давление. Обложка © Shutterstock</p>

Человек измеряет давление. Обложка © Shutterstock

Постоянное низкое давление (гипотония) ведёт к ряду неприятных последствий, предупредила читателей Лайфа кардиолог Диана Деревянкина. По её словам, такие люди могут сталкиваться с хронической усталостью, высокой утомляемостью, слабостью и даже дефицитом кислорода в крови, что негативно влияет на мозг, сердце и другие органы.

При гипотонии может развиваться почечная недостаточность, повышен риск инсульта. Кроме того, пациент может ощущать частые головокружения и головные боли, а также становится более метеозависимым

Диана Деревянкина

Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu

<p>При гипотонии может развиваться почечная недостаточность, повышен риск инсульта. Кроме того, пациент может ощущать частые головокружения и головные боли, а также становится более метеозависимым</p>
<p>При гипотонии может развиваться почечная недостаточность, повышен риск инсульта. Кроме того, пациент может ощущать частые головокружения и головные боли, а также становится более метеозависимым</p>

Помимо вышеназванной утомляемости, гипотоники могут сталкиваться с нарушениями сна, учащённым сердечным ритмом, повышенным потоотделением, частыми головными болями в области висков, головокружением, одышкой и обмороками, что особенно проявляется в духоте. Специалист добавила, что страдающие этим заболеванием люди часто ощущают перепады температуры, влажности воздуха, а также могут быть склонны к резким перепадам настроения.

А гипертоническая болезнь, наоборот, связана с устойчивым повышением артериального давления до 140/90 мм рт. ст. и больше. По словам Деревянкиной, недуг ведёт к поражению головного мозга, сетчатки глаз, сердца и почек, а давление 180/100 и вовсе считается опасным для жизни.

"Если вовремя не обнаружить проблему, то со временем это может привести к развитию осложнений: инфаркту, инсульту (наиболее частое явление) и другим. Многие люди могут даже не ощущать повышения артериального давления, но это не значит, что всё хорошо и можно не думать о высоких значениях. Большинство сосудистых катастроф как раз происходят при бессимптомном течении гипертонической болезни", — отметила она.

Симптомы гипертонии, добавила кардиолог, проявляются в головных болях, головокружении, шуме в ушах, мушках перед глазами, тошноте, прикризовом течении, рвоте, болях в грудной клетке и одышке. Причём они неспецифические, и зачастую пациент сам не обратит на них внимания. Поэтому важно следить за своим давлением и подмечать особенности своего самочувствия.

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Андрей Горяничев
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