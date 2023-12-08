Москвичей предупредили о морозах и аномально высоком атмосферном давлении в выходные
Синоптик Шувалов: Москвичей в выходные ждёт аномально высокое давление
Жителей Москвы в предстоящие выходные, 9 и 10 декабря, ожидает аномально высокое атмосферное давление и небольшой снег. Температура воздуха составит 12–20 градусов с отметкой минус, предупредил ведущий синоптик прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"В дневные часы столбики термометров покажут 12–17 градусов мороза, ночью ожидается до 15–20. Что действительно удручает, так это гребень высокого атмосферного давления, который может сказаться на самочувствии горожан", — отметил специалист в беседе с NEWS.ru.
На следующей неделе наступит небольшое потепление. По словам Шувалова, таких крепких морозов ожидать не стоит, но погода в столичном регионе будет оставаться зимней.
Ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за 50-градусных морозов. Ожидается, что экстремальная погода сохранится в регионе ещё минимум три-четыре дня.
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