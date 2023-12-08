Орбан: Различия между РФ и Европой не являются причиной отказа от сотрудничества

Россия и Европа не должны отказываться от сотрудничества, несмотря на их цивилизационные различия. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с Le Point. Политик пояснил, что Россия "принадлежит к другой форме цивилизации", эту страну нельзя сравнивать с Евросоюзом и Европейским континентом.

"Ожидать, что Россия будет похожа на Европу, — это иллюзия. Это невозможно. Исторически, политически, географически и традиционно это другая страна. Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ — нет. Хотя бы потому, что большая часть мира отличается от Европы", — указал венгерский премьер.

По его словам, в таком случае Европа должна отказаться сотрудничать "с двумя третями земного шара", но это неразумно. Орбан заявил, что выступает за рациональные обсуждения того, как можно выстроить отношения с Россией. Европе необходимо разработать план Б и новую стратегию в отношении РФ, отметил премьер Венгрии после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.