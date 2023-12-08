В России могут вернуть распределение выпускников медвузов

В Госдуме начали обсуждать возможность возобновления практики распределения по рабочим местам выпускников медицинских вузов, обучающихся за государственный счёт. Инициатива изучается в обеих палатах парламента. Ожидается, что такая мера поможет решить проблему кадрового дефицита в медицинской сфере, сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, распределение — единственное на данный момент решение кадровой проблемы. Соответствующую норму собираются внести в действующее законодательство.

"Предоставление большего количества бюджетных мест при условии того, что молодые специалисты будут продолжать свою рабочую деятельность по распределению, поможет и решить кадровый дефицит, и дать ребятам возможность оперативно определиться с будущим местом работы", — отметил сенатор Айрат Гибатдинов.

По его словам, при рассмотрении этого вопроса Правительству следует учитывать обязательства по предоставлению жилья, достойной зарплаты и ключевых соцгарантий.

Зампред Комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов добавил, что распределение поможет укомплектовать медицинскими специалистами сельскую местность, центральные районные больницы и небольшие города. Отработавшие в таких условиях пять лет специалисты смогут пойти на работу в те места, куда им захочется, отметил депутат.