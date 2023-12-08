Банк России выпустил памятную монету в честь Леонида Гайдая

Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом три рубля, посвящённую культовому советскому режиссёру Леониду Гайдаю. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Памятная монета, посвящённая Леониду Гайдаю. Видео © Telegram / Банк России

"Банк России 8 декабря 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "Творчество Леонида Гайдая" (каталожный № 5111–0494)", — сказано в сообщении.

Монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, её тираж — три тысячи штук. На лицевой стороне по окружности расположен герб России, в центре — номинал "Три рубля". На обратной стороне находится рельефное изображение Гайдая, он держит на руках любимого питомца. Слева по окружности расположены кинокамеры, киноплёнки, а также годы жизни режиссёра "1923 и 1993" и его подпись.

Регулятор напомнил, что монета является законным средством платежа на всей территории нашей страны.

Леонид Иович Гайдай — легендарный советский режиссёр, актёр и сценарист. Его работы стали классикой отечественного кинематографа, несколько поколений продолжают пересматривать, а также цитировать его произведения. В число популярных кинолент входят "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и другие. Гайдай скончался 19 ноября 1993 года в Москве в результате тромбоэмболии лёгочной артерии, его могила находится на Кунцевском кладбище.