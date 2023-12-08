В Москве на выходных ожидается небольшое потепление и снег

Грядущие выходные принесут москвичам незначительное потепление, сильных снегопадов не ожидается, но осадки всё равно будут, рассказал "Вечерней Москве" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, погоду в столице будет определять западная периферия мощного антициклона.

"В субботу, 9 декабря, прогнозируется от 12 до 17 градусов мороза. А в воскресенье, 10 декабря, от минус 10 до минус 14. То есть небольшая, слабо заметная тенденция к снижению морозов", — сказал синоптик.

Эксперт добавил, что в субботу с утра фронтальная зона антициклона с юга принесёт осадки, так что местами в столице будет умеренный снег, а высота покрова увеличится на три-шесть сантиметров. Ветер же будет юго-восточным и до десяти метров в секунду, что, конечно, немного. Чего не скажешь об атмосферном давлении, которое составит 760–765 миллиметров ртутного столба — на 15 миллиметров выше нормы. Вниз оно пойдёт только к вечеру воскресенья.

А начало новой недели принесёт жителям столицы антициклон, так что температура будет постепенно повышаться. По словам метеоролога, со вторника она не опустится ниже 10 градусов мороза.