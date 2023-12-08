В Петербурге зафиксирована самая холодная ночь за последние девять месяцев
В Петербурге ночь на 8 декабря стала самой холодной с марта
Ночь на 8 декабря в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала нынешнего осенне-зимнего сезона. Так, температура в центре города понижалась до минус 17 градусов. К слову, последний раз столбик термометра так опускался только в марте текущего года.
В Петербурге зафиксирована самая холодная ночь. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Сегодня и днём будет достаточно прохладно, минус 11–13 градусов, по области — до 15 градусов мороза, местами до минус 18. При этом ветер усилится до девяти метров в секунду, местами пройдёт небольшой снег", — говорится в сообщении телеканала "Санкт-Петербург".
На предстоящих выходных, по прогнозам синоптиков, погода в Северной столице значительно не изменится. А вот на следующей неделе крепкие морозы начнут постепенно ослабевать.
Ранее Лайф сообщал, что москвичей предупредили о морозах и аномально высоком атмосферном давлении в выходные. По прогнозам метеорологов, 9 и 10 декабря в столичном регионе пройдёт небольшой снег, а температура воздуха составит 12–20 градусов с отметкой минус.
ТАСС / Пётр Ковалев