Басурин рассказал, какой президент Украины был "получше" остальных
Военный эксперт Басурин: Кравчук выделялся среди президентов Украины
Военный эксперт Эдуард Басурин заявил, что провал контрнаступления ВСУ напрямую связан с действиями украинских политиков. По его словам, Украиной и раньше, и сейчас управляют кухарки.
"Кравчук среди них выделялся. У него была школа. Плюс он был идейным. У него опыта было намного больше. Он отвечал за идеологию на Украине изначально. Секретарь ЦК КПСС. Он был получше. Кучма — какой президент? Это игры, которые начались по делёжке Украины. Поэтому стал Кучма. Ющенко — опять делёжка пошла. Янукович — продолжение делёжки", — подчеркнул Басурин в эфире радио "Комсомольская правда".
Леонид Кравчук был первым президентом Украины — с 1991 по 1994 год. Он умер 10 мая прошлого года в возрасте 88 лет.
Басурин добавил, что возня, обман и враньё всегда существовали на Украине. По его словам, больше всех всегда страдал юго-восток страны. Из-за усталости люди и заявили в 2014 году, что им надоел этот бардак. Басурин указал, что враньё существует и при нынешней власти, поэтому политику Украины нужно срочно менять, иначе есть риск, что страна вообще закончит своё существование.
Ранее западные СМИ сообщили, что план контрнаступления ВСУ фактически подготовили США. При этом журналисты отмечают, что Вашингтон просчитался с тем, насколько Вооружённые силы Украины за короткое время можно довести до западных стандартов.
ТАСС / Николай Тришин