Военный эксперт Эдуард Басурин заявил, что провал контрнаступления ВСУ напрямую связан с действиями украинских политиков. По его словам, Украиной и раньше, и сейчас управляют кухарки.

"Кравчук среди них выделялся. У него была школа. Плюс он был идейным. У него опыта было намного больше. Он отвечал за идеологию на Украине изначально. Секретарь ЦК КПСС. Он был получше. Кучма — какой президент? Это игры, которые начались по делёжке Украины. Поэтому стал Кучма. Ющенко — опять делёжка пошла. Янукович — продолжение делёжки", — подчеркнул Басурин в эфире радио "Комсомольская правда".

Леонид Кравчук был первым президентом Украины — с 1991 по 1994 год. Он умер 10 мая прошлого года в возрасте 88 лет.

Басурин добавил, что возня, обман и враньё всегда существовали на Украине. По его словам, больше всех всегда страдал юго-восток страны. Из-за усталости люди и заявили в 2014 году, что им надоел этот бардак. Басурин указал, что враньё существует и при нынешней власти, поэтому политику Украины нужно срочно менять, иначе есть риск, что страна вообще закончит своё существование.