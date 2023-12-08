В России резко сократилось производство водки

В России в январе – ноябре на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось производство водки, следует из данных Росалкогольтабакконтроля, передаёт Ura.ru. Всего за одиннадцать месяцев нынешнего года в нашей стране произвели 172,5 миллиона декалитров спиртного (без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

В то же время производство напитков с крепостью выше 9% снизилось на 3,4%, до 99,98 миллиона декалитров. Кроме того, на 8,9% упало производство виноградного вина — до 27,5 миллиона декалитров, игристых вин — на 11,2%, до 12,6 миллиона декалитров, а ликёрных — на 18,1%, до 777,9 тысячи декалитров.

Падение зафиксировано в сфере виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 86,3%, до 532,4 тысячи декалитров, с этиловым спиртом — на 60,6%, до 30,8 тысячи декалитров. А вот производство плодовой продукции, наоборот, выросло на 11,2%, до 10,9 миллиона декалитров.

Кроме того, производство ликёро-водочных изделий с крепостью до 25% снизилось на 96%, до 26 тысяч декалитров, с крепостью более 25% выросло на 1,6%, до 12,5 миллиона декалитров. А других спиртных напитков сделали на 10,2%, до 7,7 миллиона декалитров, а слабоалкогольной продукции — на 18,7%, до 20,3 миллиона декалитров.