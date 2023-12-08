В Петербурге мать наказала маленьких детей, опалив им руки на газовой плите

В Петербурге мать наказала своих сыновей в возрасте шести и восьми лет, опалив им руки на газовой плите. Оба ребёнка попали в больницу с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Кировского района Петербурга обратилась заведующая детским садом № 19 с сообщением о том, что 30-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям шести и восьми лет, а именно поднесла их руки к зажжённой газовой конфорке, в результате чего несовершеннолетние получили ожоги", — говорится в сообщении ведомства.

Женщину доставили в полицию для разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

"Фонтанка" сообщает, что таким образом мать решила наказать детей за кражу из её сумки. По предварительной информации, дети не отрицали, что залезли в кошелёк, но уверяли, что потеряли похищенное. В результате женщина наказала их ремнём, а через день выяснила, что часть денег мальчики потратили в магазине, а другую часть старший вообще отдал однокласснице. Отмечается, что таким образом мать хотела, чтобы дети запомнили — красть плохо. Впоследствии она раскаялась и отвела мальчиков в травмпункт.