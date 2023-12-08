Раскрыта загадка "светящегося шара", после встречи с которым на Дону исчезли рыбаки

В Ростовской области до сих пор ведутся поиски двух пропавших рыбаков — Сергея Запорожцева и Виталия Бузнякова. К настоящему времени удалось раскрыть только загадку неизвестного "светящегося шара" на видео с камер наблюдения. Как пишет SHOT, предварительно, это был фонарь на моторе лодки, на которой мужчины проплыли по Дону.

"Светящийся шар", после появления которого пропали рыбаки в Ростовской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, очевидцы слышали выстрелы на месте исчезновения Запорожцева и Бузнякова. Позже была найдена перевёрнутая лодка, но она не принадлежала пропавшим мужчинам. Спустя несколько дней, 4 декабря, спасатели обнаружили в Ростовской области тела двух других рыбаков. В настоящее время правоохранители выясняют, связаны ли как-то два инцидента.