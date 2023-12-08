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8 декабря, 14:34

Раскрыта загадка "светящегося шара", после встречи с которым на Дону исчезли рыбаки

SHOT: Светящимся шаром, после встречи с которым исчезли рыбаки, был фонарь

<p>Пропавшие рыбаки Сергей Запорожцев и Виталий Бузняков. Коллаж © LIFE. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60259" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пропавшие рыбаки Сергей Запорожцев и Виталий Бузняков. Коллаж © LIFE. Обложка © Telegram / SHOT

В Ростовской области до сих пор ведутся поиски двух пропавших рыбаков — Сергея Запорожцева и Виталия Бузнякова. К настоящему времени удалось раскрыть только загадку неизвестного "светящегося шара" на видео с камер наблюдения. Как пишет SHOT, предварительно, это был фонарь на моторе лодки, на которой мужчины проплыли по Дону.

"Светящийся шар", после появления которого пропали рыбаки в Ростовской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, очевидцы слышали выстрелы на месте исчезновения Запорожцева и Бузнякова. Позже была найдена перевёрнутая лодка, но она не принадлежала пропавшим мужчинам. Спустя несколько дней, 4 декабря, спасатели обнаружили в Ростовской области тела двух других рыбаков. В настоящее время правоохранители выясняют, связаны ли как-то два инцидента.

Как ранее писал Лайф, Запорожцев и Бузняков из Новочеркасска уехали на рыбалку 1 декабря. Вечером в тот же день один из рыбаков позвонил жене и сообщил, что они уже собираются домой. Это был последний раз, когда мужчины выходили на связь.

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Наталья Исакова
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