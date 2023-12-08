Кириенко отметил вклад медиатехнологов в отражение внешних угроз

Российские медийщики, которые создают вдохновляющий, добрый контент и проекты, находятся на передовой информационной войны, от их профессионализма и сплочённости зависит успех в борьбе за умы молодых россиян. Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе общения по видеосвязи с выпускниками "Мастерской новых медиа".

Кириенко высоко оценил вклад медийщиков в победу в информационной войне. Видео © Telegram / "Мастерская новых медиа"

"В информационной войне вы на передовой, это ваша, наша с вами передовая, не менее важная, чем передовая у парней-героев на линии боевого соприкосновения. Нашему противнику уже понятно, что извне они нас не возьмут. Он понимает, что у него не получится в военной части, не получается в экономической, значит, основные силы и ресурсы будут брошены на информационно-психологическую войну. Это война вдолгую, потому что это цивилизационный конфликт", — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что эта борьба очень важна, так как исход противостояния определит, во что будут верить следующие поколения россиян.

Также Кириенко поздравил обладателей премии "Мастерской новых медиа", которая второй год вручается за вклад в развитие отечественной медиаотрасли и служение обществу. Так, среди лауреатов — председатель молодёжной организации "Атмосфера" Мария Созыкина из Ижевска. Только в этом году она реализовала 15 проектов, в том числе мероприятия для молодёжи из ДНР и ЛНР.

Кроме того, были отмечены: эксперт "Центра системных инициатив" Иван Милованов из Санкт-Петербурга, московский режиссёр и продюсер Кирилл Алёхин, блогер из Воронежа Валерия Робустова, столичный журналист Татьяна Тазеева-Гриценко, руководитель интернет-проектов АНО "ЗаМедиа" Александр Бородавченко, а также директор черкесского "Центра развития связи и коммуникаций" Станислав Беляков. Кроме того, лауреатом стал медийщик из ДНР Микаэль Минасян.

















"Вы мощная серьёзная сила, сам авторитет "Мастерской новых медиа" подтверждается тем, что у нас уже более 10 тысяч заявок на обучение от профессионалов отрасли. Но с масштабными задачами в одиночку не справишься. Поэтому очень важна система взаимопомощи, горизонтальных связей, которая у вас есть и чему мы всегда стараемся уделить достаточное количество внимания во всех программах кадрового резерва президента, одной из которых является и "Мастерская новых медиа". Важно, чтобы вы максимально использовали это взаимное плечо. Вы сегодня уникальная сила, и мы все — команда "Мастерской новых медиа", Мастерской управления "Сенеж", "Диалога" и президентской платформы "Россия — страна возможностей" — готовы помогать в ваших проектах и реализации наших общих задач", — подчеркнул Кириенко.

"Мастерская новых медиа" — федеральная образовательная программа для медиа- и PR-технологов. Платформа была создана АНО "Диалог", президентской платформой "Россия — страна возможностей" и Мастерской управления "Сенеж". Всего за два года "Мастерская новых медиа" выпустила более 400 цифровых специалистов в сфере PR и в новых медиа из разных уголков страны, включая регионы Донбасса.