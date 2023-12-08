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8 декабря, 17:35

Группу бойцов ВСУ с американскими шевронами уничтожили в ДНР

Боец Чибилия: В ДНР ликвидированы бойцы ВСУ с шевронами с американским флагом

В ДНР ликвидировали несколько украинских военнослужащих, на форме которых были шевроны с американским флагом. Об этом рассказал командир одного из отрядов подразделения "Север-V" Южной группировки войск с позывным Чибилия.

Как отметил военный, ранее его подразделение захватило один из опорных пунктов противника, который располагался неподалёку от посёлка Богдановка. После осмотра захваченного опорника и были обнаружены погибшие украинские военные с нашивками американского флага.

"Это "мобики" (шеврон погибшего мобилизованного солдата ВСУ. — Прим. Лайфа). А это шеврон [с изображением американского флага], скорее всего, наёмники", — приводит РИА "Новости" слова Чибилии.

Ранее украинский боец с позывным Дельфин пожаловался на нежелающих воевать новобранцев. В разговоре с американскими журналистами он признал, что в ВСУ назрел кризис профессиональных военных.

Более 1500 военных потеряли ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта

Более 1500 военных потеряли ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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