В ДНР ликвидировали несколько украинских военнослужащих, на форме которых были шевроны с американским флагом. Об этом рассказал командир одного из отрядов подразделения "Север-V" Южной группировки войск с позывным Чибилия.

Как отметил военный, ранее его подразделение захватило один из опорных пунктов противника, который располагался неподалёку от посёлка Богдановка. После осмотра захваченного опорника и были обнаружены погибшие украинские военные с нашивками американского флага.

"Это "мобики" (шеврон погибшего мобилизованного солдата ВСУ. — Прим. Лайфа). А это шеврон [с изображением американского флага], скорее всего, наёмники", — приводит РИА "Новости" слова Чибилии.