В России выпустили почтовую марку и конверт с Жириновским
Депутат Леонов показал почтовую марку и конверт с изображением Жириновского
В России выпустили почтовые марку и конверт с изображением основателя ЛДПР, покойного лидера партии Владимира Жириновского. Об этом заявил заместитель главы фракции либерал-демократов в Государственной думе Сергей Леонов.
Почтовая марка с изображением Владимира Жириновского. Фото © Telegram / Сергей Леонов
"Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского", — написал он, приложив соответствующие фото.
Почтовый конверт с изображением Владимира Жириновского. Фото © Telegram / Сергей Леонов
Так, на марке помимо Жириновского изображён орден "За заслуги перед Отечеством", полным кавалером которого он являлся. А на конверте представлена сама марка, та же награда, а также герб России.
Напомним, Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни. 8 апреля основателя ЛДПР похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Лайф рассказывал, что в марте легендарный красный пиджак Жириновского ушёл с молотка за 280 тысяч рублей.
Агентство "Москва"