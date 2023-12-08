В России выпустили почтовую марку и конверт с Жириновским

В России выпустили почтовые марку и конверт с изображением основателя ЛДПР, покойного лидера партии Владимира Жириновского. Об этом заявил заместитель главы фракции либерал-демократов в Государственной думе Сергей Леонов.

Так, на марке помимо Жириновского изображён орден "За заслуги перед Отечеством", полным кавалером которого он являлся. А на конверте представлена сама марка, та же награда, а также герб России.