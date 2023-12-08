Регион

Уведомления отключены

8 декабря, 17:38

В России выпустили почтовую марку и конверт с Жириновским

Депутат Леонов показал почтовую марку и конверт с изображением Жириновского

В России выпустили почтовые марку и конверт с изображением основателя ЛДПР, покойного лидера партии Владимира Жириновского. Об этом заявил заместитель главы фракции либерал-демократов в Государственной думе Сергей Леонов.

Почтовая марка с изображением Владимира Жириновского. Фото © Telegram / Сергей Леонов

Почтовая марка с изображением Владимира Жириновского. Фото © Telegram / Сергей Леонов

"Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского", — написал он, приложив соответствующие фото.

Почтовый конверт с изображением Владимира Жириновского. Фото © Telegram / Сергей Леонов

Почтовый конверт с изображением Владимира Жириновского. Фото © Telegram / Сергей Леонов

Так, на марке помимо Жириновского изображён орден "За заслуги перед Отечеством", полным кавалером которого он являлся. А на конверте представлена сама марка, та же награда, а также герб России.

10 главных предсказаний Жириновского, которые сбываются

10 главных предсказаний Жириновского, которые сбываются

Напомним, Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни. 8 апреля основателя ЛДПР похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Лайф рассказывал, что в марте легендарный красный пиджак Жириновского ушёл с молотка за 280 тысяч рублей.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Никита Осипов
  • Новости
  • Владимир Жириновский
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров