"Плачевная ситуация": В Уфе закрыли зал, где тренировали сирот и спортсменов, решивших уехать на СВО

В Уфе закрыли зал, в котором местный житель тренировал детей-сирот и готовил тех, кто решил отправиться добровольцами в зону спецоперации (СВО). Несмотря на оплату долга в 38 тысяч рублей, более 300 подопечных сегодня остались не у дел.

В Уфе закрыли зал, где готовили спортсменов, решивших уехать на СВО. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказал в беседе с SHOT тренер по дзюдо и армейскому рукопашному бою Наиль Галимов, секцию по спортивным занятиям он организовывал на добровольных началах. В течение нескольких лет мужчина тренировал сирот и ребят из социально незащищённых семей. Местные власти выделили под тренировки полуразрушенное помещение. Галимов сделал там небольшой ремонт: поставил пластиковые окна, закупил маты, установил новую сантехнику.

В 2022 году он стал тренировать спортсменов, решивших отправиться на СВО. В зоне вооружённого конфликта, к слову, сейчас находятся многие из подопечных Галимова. Однако недавно у чиновников возникли претензии к тренеру: за время простоя в ковидный локдаун накопился долг в 38 тысяч, несмотря на распоряжение властей отменить плату за аренду. Галимов не без помощи неравнодушных людей уже погасил всю задолженность, но зал всё равно никто открывать не торопится.

"Мы находимся в ситуации плачевной. Более 300 детей остались на улице. <...> Сегодня мы закрыли все долги и хотели бы продолжить подготовку ребят, которые уходят на СВО", — поделился мужчина.

Тренер обращался в разные инстанции с просьбой вернуть ему зал, но разрешить ситуацию ему пока не удаётся.