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8 декабря, 17:42

Правительство внесло в Госдуму проект о замене термина "умственная отсталость"

Российский кабмин внёс в Государственную думу проект, предусматривающий замену в законе об образовании термина "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта". Соответствующий документ появился в базе нижней палаты парламента.

Так, там подчёркивается, что формулировка "умственно отсталый" некорректна с педагогической точки зрения и заведомо ограничивает возможности детей с данным диагнозом в успешной социализации.

"В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3", — сказано в проекте.

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Ранее Лайф писал о словах, которые нельзя использовать в качестве ругательств. В их числе "псих", "шизик" и "даун", однако есть и другие.

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Никита Осипов
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