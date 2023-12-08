Правительство внесло в Госдуму проект о замене термина "умственная отсталость"
Российский кабмин внёс в Государственную думу проект, предусматривающий замену в законе об образовании термина "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта". Соответствующий документ появился в базе нижней палаты парламента.
Так, там подчёркивается, что формулировка "умственно отсталый" некорректна с педагогической точки зрения и заведомо ограничивает возможности детей с данным диагнозом в успешной социализации.
"В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3", — сказано в проекте.
Ранее Лайф писал о словах, которые нельзя использовать в качестве ругательств. В их числе "псих", "шизик" и "даун", однако есть и другие.
Shutterstock