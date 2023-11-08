Ключ к гениальности: Педагог назвала 5 шагов, как из троечника сделать лучшего ученика

Возможно ли из троечника сделать лучшего ученика? Как говорит педагог и общественный деятель Елена Преображенская, для этого стоит просто допустить, что в каждом из нас уже есть свой талант и нам лишь нужно о нём вспомнить. Она назвала родителям пять шагов, чтобы изменить представление ребёнка о себе и о своих способностях.

1. Учиться должно быть легко. Страдать точно не нужно, говорит Преображенская. И если пока мы не видим способа, как сделать обучение простым, то это лишь означает, что нужно искать дальше. Более простой график, возможность выбирать предметы, более свободная обстановка в классе, замена устных работ письменными или наоборот — всё это маленькие шаги навстречу более лёгкой учёбе.

2. "Продаём" ребёнку изучение предмета. Нашим детям продают всё подряд: от гаджетов до фастфуда, от жвачек до поп-музыки, но кто-нибудь им продавал по-настоящему, скажем, математику? Поэтому важно по-новому показать предмет и придать ему вес в реальной жизни ребёнка, зачем он нужен и как его можно применять, причём важно делать это через конкретные примеры из жизни ребёнка, советует педагог.

"Дети сейчас другие! Они не хотят заниматься тем, что им не нужно и не интересно. И в этом их мудрость", — добавила основатель нео-образовательной системы "ПреображаниУм".

3. Выстраиваем отношения на уважении. Эксперт советует не приказывать ребёнку, не отнимать гаджеты, а действовать мудро: трансформируйте энергию зависимости в энергию творчества. Вместе с ребенком фотографируйте, снимайте видео, делайте сюрпризы, пишите смешные тексты, сочиняйте и придумывайте — и всё это при помощи гаджетов. Преображенская рекомендует превращать любые чрезмерные привязанности в инструмент развития, ставить на службу учёбе. Без запретов.

4. Расширяем собственное представление о самом себе. Важно донести до ребёнка, что любой школьный предмет конечен, а он сам есть не что иное как бесконечный поток творчества. Для этого сжимаем школьную науку в простые и наглядные схемы и ищем, что внутри науки затрагивает интерес. В математике много схожего с языками, в физике — музыки, важно искать новые источники интереса и вдохновения у ребёнка и связывать их с программой.

5. Хотим хорошо научиться — идём сами учить. Находим того, кому ребёнок может рассказать то, что он уже знает. При объяснении другому у школьника резко появляется чувство ответственности и вовлечённости, через поиск понятных примеров, сравнений пробуждается любопытство и желание познавать новое.