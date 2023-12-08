США "удостоили" санкций полицейского из Москвы

Американские власти ввели визовые санкции против полицейского из московского ОВД "Братеево" Ивана Рябова. В США считают, что он якобы ответственен за "нарушение прав человека во время демонстраций", сообщает пресс-служба Госдепа.

"Рябов включён в [чёрный] список за причастность к грубым нарушениям прав человека", — говорится в документе.

В преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря, Вашингтон также ввёл рестрикции против физических и юридических лиц из Китая, Афганистана, Ирана, Сирии, Гаити, Конго, Зимбабве, Индонезии, Либерии, Судана, Уганды, ЦАР и Южного Судана.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о международной системе прав человека. По словам главы государства, мировые институты ангажированы Западом. Также лидер России укорил международные институты в сфере прав человека за проявления русофобии.