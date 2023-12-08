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8 декабря, 19:16

В Екатеринбурге по дороге в школу пропал парень. С собой у него может быть крупная сумма

В Екатеринбурге ищут пропавшего по дороге в школу 15-летнего подростка

<p>15-летний Артемий Воронков. Обложка © <a href="https://xn--90ahp.66.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/44818330/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Екатеринбургу</a></p>

15-летний Артемий Воронков. Обложка © УМВД РФ по Екатеринбургу

В Екатеринбурге ищут 15-летнего Артемия Воронкова, который пропал 7 декабря по дороге в школу. Об этом заявили в пресс-службе УМВД РФ по городу.

Пропавший в Екатеринбурге подросток попал на камеры видеонаблюдения. Видео © E1.ru

"Полиция Екатеринбурга разыскивает Воронкова Артемия Антоновича 2008 года рождения (15 лет), который утром 7 декабря ушёл из дома по адресу улица Селькоровская, дом 60, микрорайона Вторчермет на занятия в школу, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — отметили в ведомстве.

Полиция уточнила приметы подростка: рост 170 сантиметров, плотное телосложение и очень короткие волосы — стрижка почти под ноль. Школьник вышел из дома в чёрной куртке с капюшоном — на спине есть надпись PARIS, а также в чёрной вязаной шапке, чёрных спортивных брюках и тёмно-синих кроссовках.

При этом парень попал на камеры видеонаблюдения — на записи, которую опубликовал E1.ru, видно, как подросток выходит из подъезда и движется в сторону остановки. Двоюродная сестра пропавшего рассказала, что у Артемия с собой крупная сумма денег.

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Никита Осипов
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