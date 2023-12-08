До минус 50: Жителям ряда российских регионов пообещали суперсибирские морозы на выходных

В 21 российском регионе на этих выходных прогнозируют морозы до минус 40 градусов. Как сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС, в частности, такая погода будет в Костромской, Кировской, Омской и Новосибирской областях, а некоторые регионы накроют морозы даже до минус 50 градусов.

По его словам, во всех населённых пунктах Северо-Западного федерального округа погодные условия будут наблюдаться на уровне минус 35–38 градусов ниже нуля. Из Центрального федерального округа выделяется Костромская область, где столбик термометра упадёт до отметки минус 35 градусов и ниже.

"На севере Поволжья, в Кировской области, Пермском крае, прогнозируется до минус 40 градусов", — подчеркнул синоптик.

Помимо этого, Якутия традиционно бьёт рекорды по морозной погоде — там на выходных будет до минус 45 градусов. В Сибири, а именно в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, в ближайшие пару дней заморозки достигнут отметки в 40 градусов.

"Центр и юг Красноярского края ожидают морозы даже до минус 50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, получается, суперсибирские морозы", — заключил Вильфанд.