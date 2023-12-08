Воры в балаклавах обнесли дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе

Звезда "Матрицы" Киану Ривз стал жертвой ограбления, пишет портал TMZ, ссылаясь на правоохранителей. По данным портала, к нему в дом проникли неизвестные, похитив огнестрельное оружие. Украли ли воры что-то ещё, не сообщается.

Примечательно, что за шесть часов до этого правоохранители получили будто бы звонок из будущего: в среду около 19:00 (6:00 четверга по Москве) кто-то сообщил по телефону о том, что видел подозрительных личностей на участке Ривза. Полицейские незамедлительно приехали, но никого не нашли.

Но примерно через шесть часов в доме сработала сигнализация. Просмотрев камеры, правоохранители увидели нескольких мужчин в балаклавах, разбивающих стекло и проникающих в дом. Уточняется, что самого актёра в момент ограбления дома не было.