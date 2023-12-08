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8 декабря, 19:55

Воры в балаклавах обнесли дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе

TMZ: Неизвестные пробрались в дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе и украли оружие

<p>Актёр Киану Ривз. Обложка © Getty Images / Michael Buckner </p>

Актёр Киану Ривз. Обложка © Getty Images / Michael Buckner

Звезда "Матрицы" Киану Ривз стал жертвой ограбления, пишет портал TMZ, ссылаясь на правоохранителей. По данным портала, к нему в дом проникли неизвестные, похитив огнестрельное оружие. Украли ли воры что-то ещё, не сообщается.

Примечательно, что за шесть часов до этого правоохранители получили будто бы звонок из будущего: в среду около 19:00 (6:00 четверга по Москве) кто-то сообщил по телефону о том, что видел подозрительных личностей на участке Ривза. Полицейские незамедлительно приехали, но никого не нашли.

Но примерно через шесть часов в доме сработала сигнализация. Просмотрев камеры, правоохранители увидели нескольких мужчин в балаклавах, разбивающих стекло и проникающих в дом. Уточняется, что самого актёра в момент ограбления дома не было.

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Неизвестно, пытался ли Ривз воспользоваться лайфхаками из фильма "Один дома", чтобы защитить своё жильё, но у российских дачников точно есть такая возможность. Ранее Лайф рассказал, что именно нужно позаимствовать из культового рождественского фильма, чтобы грабители даже не подумали залезать в ваш дом.

Анатолий Симоненко
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