Пять сирийских военных погибли в провинции Алеппо при нападении боевиков

В провинции Алеппо произошло нападение на военных Сирийской арабской армии (САА). Как передаёт заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, в результате атаки боевиков погибли пять военнослужащих правительственных сил.

По его словам, происшествие случилось в районе населённого пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо. От рук диверсионной группы членов незаконных вооружённых формирований погибли пять военнослужащих и ещё 15 получили ранения.

Кулить рассказал журналистам, что террористы также вели огонь по позициям САА в Идлибской зоне деэскалации. Там в результате снайперского огня погиб один из сирийских военных. Всего было зафиксировано пять обстрелов со стороны запрещённых в РФ террористических группировок "Джебхат ан-нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*.

Помимо этого, в районе Эт-Танф авиация и беспилотники проамериканской коалиции шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии.

Ранее Лайф писал, что окрестности Дамаска в ночь на субботу, 2 декабря, подверглись удару со стороны Армии обороны Израиля. Большинство ракет были сбиты, но серьёзного ущерба избежать не удалось.