Разыскиваемого Интерполом преступника Витю Пана экстрадируют в РФ

Турция планирует экстрадировать в Россию Виктора Панюшина, также известного в преступной среде как Витя Пан. Как сообщает телеканал Habertürk, преступник имеет множество судимостей по тяжким преступлениям.

"Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в июне, будет передан своей стране. Панюшин, находящийся в розыске Интерпола, будет отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну — Россию", — уточняет телеканал.

По данным СМИ, Панюшин имеет судимости за девять тяжких преступлений, в том числе за убийство в России. Ранее он бежал на Украину, где оформил местный паспорт с другой фамилией и датой рождения. В начале этого года Пан прибыл на территорию непризнанного Северного Кипра и впоследствии был там задержан с поддельным документом.