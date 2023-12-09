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8 декабря, 21:09

Разыскиваемого Интерполом преступника Витю Пана экстрадируют в РФ

Habertürk: Турция экстрадирует в РФ Виктора Панюшина, разыскиваемого Интерполом

Турция планирует экстрадировать в Россию Виктора Панюшина, также известного в преступной среде как Витя Пан. Как сообщает телеканал Habertürk, преступник имеет множество судимостей по тяжким преступлениям.

"Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в июне, будет передан своей стране. Панюшин, находящийся в розыске Интерпола, будет отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну — Россию", — уточняет телеканал.

По данным СМИ, Панюшин имеет судимости за девять тяжких преступлений, в том числе за убийство в России. Ранее он бежал на Украину, где оформил местный паспорт с другой фамилией и датой рождения. В начале этого года Пан прибыл на территорию непризнанного Северного Кипра и впоследствии был там задержан с поддельным документом.

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Ранее Генпрокуратура РФ призвала власти Канады экстрадировать 98-летнего эсэсовца, ветерана СС "Галичина" Ярослава Хунку. В России его заочно обвинили в геноциде советских граждан.

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Getty Images / FOTOKITA

Анатолий Симоненко
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