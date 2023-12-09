Звезда сериала "Постучись в мою дверь" раскрыла, кого хотела бы сыграть из русской классики

Звёзды турецких сериалов Ханде Эрчел и Бурак Дениз признались, что хотели бы сыграть героев русской классики, которая так популярна в Турции. Об этом они рассказали в интервью для "Кинопоиска".

В беседе с порталом они, в частности, рассказали о работе в сериале "Совершенно другой", где Эрчел играет строгого прокурора, а Дениз — мужчину, страдающего раздвоением личности. Кстати, данную картину многие сравнивают с романом "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского.

Говоря о том, каких героев российской классики Эрчел хотела бы сыграть, она назвала Анну Каренину. А вот выбор её коллеги пал на персонажа из "Преступления и наказания".

"А ты и так в "Совершенно другом" совершаешь преступление и скрываешься от наказания", — пошутила Эрчел, с чем согласился Дениз.