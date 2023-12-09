Звезда сериала "Постучись в мою дверь" раскрыла, кого хотела бы сыграть из русской классики
Турецкие актёры Ханде Эрчел и Бурак Дениз хотят сыграть героев русской классики
Турецкая актриса Ханде Эрчел. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / handemiyy
Звёзды турецких сериалов Ханде Эрчел и Бурак Дениз признались, что хотели бы сыграть героев русской классики, которая так популярна в Турции. Об этом они рассказали в интервью для "Кинопоиска".
В беседе с порталом они, в частности, рассказали о работе в сериале "Совершенно другой", где Эрчел играет строгого прокурора, а Дениз — мужчину, страдающего раздвоением личности. Кстати, данную картину многие сравнивают с романом "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского.
Говоря о том, каких героев российской классики Эрчел хотела бы сыграть, она назвала Анну Каренину. А вот выбор её коллеги пал на персонажа из "Преступления и наказания".
"А ты и так в "Совершенно другом" совершаешь преступление и скрываешься от наказания", — пошутила Эрчел, с чем согласился Дениз.
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