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8 декабря, 21:22

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" раскрыла, кого хотела бы сыграть из русской классики

Турецкие актёры Ханде Эрчел и Бурак Дениз хотят сыграть героев русской классики

<p>Турецкая актриса Ханде Эрчел. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / handemiyy</p>

Турецкая актриса Ханде Эрчел. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / handemiyy

Звёзды турецких сериалов Ханде Эрчел и Бурак Дениз признались, что хотели бы сыграть героев русской классики, которая так популярна в Турции. Об этом они рассказали в интервью для "Кинопоиска".

В беседе с порталом они, в частности, рассказали о работе в сериале "Совершенно другой", где Эрчел играет строгого прокурора, а Дениз — мужчину, страдающего раздвоением личности. Кстати, данную картину многие сравнивают с романом "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского.

Говоря о том, каких героев российской классики Эрчел хотела бы сыграть, она назвала Анну Каренину. А вот выбор её коллеги пал на персонажа из "Преступления и наказания".

"А ты и так в "Совершенно другом" совершаешь преступление и скрываешься от наказания", — пошутила Эрчел, с чем согласился Дениз.

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Турецкие сериалы буквально захватили мир: посмотрев одну серию, вы не сможете оторваться от этих страстных восточных поцелуев, эмоциональных скандалов и громких сцен примирения. Какие работы считаются лучшими из лучших — в материале Лайфа.

Оксана Попова
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