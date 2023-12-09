Правящая династия ОАЭ сдвинула владельцев Walmart в рейтинге богатейших семей

Состояние правящей династии шейхов и эмиров Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах Аль Нахайян оценивается в 305 миллиардов долларов. Таким образом, она занимает первое место рейтинга самых богатых семей в мире по версии агентства Bloomberg.

Журналисты подчеркнули, что это семейство десятилетиями управляло территорией ОАЭ ещё до того, как нефть изменила благосостояние королевской династии. Стоит отметить, что сейчас представитель этой семьи Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян является президентом ближневосточного государства.

Серебро рейтинга досталось семье Уолтон, которой принадлежит самая крупная в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семейства, возглавлявшего этот список на протяжении последних четырёх лет, в 259,7 миллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров владеющая люксовым брендом Hermes семья Эрмэ, имущество которой оценивается в 150,9 миллиарда долларов. Четвёртое место рейтинга досталось семье Марс (владелец производителя продуктов Mars) с состоянием 141,9 миллиарда долларов, а находящаяся у власти в Катаре правящая династия шейхов и эмиров Аль Тани с состоянием в 133 миллиарда долларов заняла пятую строчку предоставленного списка, в который она попадает в первый раз.