Нутрициолог раскрыла, как худеть, не ставя крест на фастфуде

Фастфуд можно сделать не только безопасным, но и диетическим. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала нутрициолог Елена Башкирова.

По её словам, одна из опасностей фастфуда в том, что люди не уделяют должного внимания процессу пищеварения, а едят такую пищу на бегу. Причём, даже полезная еда может "превратиться в фастфуд", если она нормально не пережёвывается.

Вместе с тем, гамбургеры, бутерброды, пицца и чипсы, хоть и являются фастфудом, могут быть полезны для человека. Например, для приготовления теста стоит использовать цельнозерновую муку. Котлеты для бургера нужно не обжаривать в масле, а запекать или отваривать. При этом мясо желательно выбирать нежирное.

Кроме того, к булкам нужно добавлять много зелени и овощей. А на замену картофельным чипсам можно брать высушенные в дегидраторе овощи, фрукты и ягоды без добавления сахара, почти без соли и с ароматными специями.

"Самая главное — фастфуд не должен быть основой питания. Здесь очень кстати будет перевёрнутая формула закона Парето: 80% сбалансированного рациона позволяют поддерживать здоровье, стройность, красоту и энергию", — пояснила Башкирова.