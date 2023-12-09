Действовала по накатанной: В Приморье посадили серийную воровку, которая прикрывалась беременностью
МВД: В Приморье посадили серийную мошенницу, прикрывавшуюся беременностью
В Приморье 24-летнюю мать из Уссурийска приговорили к трём с половиной годам лишения свободы. Прикрываясь беременностью, ловкая мошенница переводила со счетов доверчивых граждан деньги на карты своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Заявления о произошедших эпизодах поступали в полицию от жителей Уссурийска с января по март 2021 года. Девушка действовала по накатанной: просила у прохожих телефон, чтобы совершить срочный звонок. Когда аппарат оказывался в её руках, она быстро переводила деньги со счёта владельца своим знакомым. В тот период мошенница была беременна, что вызывало доверие у прохожих. Одному из пострадавших она телефон не вернула, а украла и продала.
Таким образом, в отношении неё было возбуждено три уголовных дела о краже с банковского счёта и одно о грабеже. Уссурийский районный суд признал её виновной и приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима.
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