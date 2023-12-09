Волгоградца обвинили в изнасиловании семилетней падчерицы, но жена за него заступается

Жителя посёлка Елань Волгоградской области обвиняют в изнасиловании двух девочек: падчерицы и её одноклассницы, передаёт V1.ru. По данным портала, его жена Надежда всё отрицает и винит в клевете собственную дочь.

Мужчина попал в прицел правоохранителей весной этого года. Следствие обвиняет его в совращении двух девочек: семилетней падчерицы и её одноклассницы. Однако Надежда утверждает, что её муж не совершал ничего плохого, и обвиняет в клевете свою дочь. Надежда объяснила, что ей и дочери пришлось подписать некие бумаги под давлением.

"Полицейский дал мне заявление и сказал: "Подписывай". Я не хотела, но там везде подпись ребёнка моего была. Я на нервах была и подписала. Тем более подпись ребёнка стояла. Они мотивировали тем, что раз дитё подписала, то и я должна", — рассказала женщина.

Надежда также считает, что мужчину могли оклеветать её мать и брат. Но пенсионерка утверждает, что к этой истории она никакого отношения не имеет и с дочерью вообще не общается. Кстати, с ней живёт 15-летняя внучка — старшая дочь Надежды. Она перебралась к ней недавно, объяснив это тем, что в семье ей плохо. Больше она ничего рассказывать не стала.

Сейчас мужчине инкриминируют два эпизода 132-й статьи УК РФ — "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Во всех остальных деталях дела ещё предстоит разобраться правоохранителям.