Во Владивостоке водитель иномарки протаранил ограждение, перевернулся и убежал

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в столице Приморского края. Как передаёт телеграм-канал службы аварийных комиссаров "Автогарант", авария произошла в районе проспекта 100-летия Владивостока.

Последствия ДТП во Владивостоке. Видео © t.me / "Автогарант"

По данным канала, опубликовавшего видеозапись с места инцидента, ДТП случилось в ночь на субботу, 9 декабря. Лихач на иномарке Nissan Skyline не справился с управлением и столкнулся с леерным ограждением, после чего его машина несколько раз перевернулась.

Стоит отметить, что выяснить информацию о состоянии пострадавших не представилось возможным: после того как седан оказался на крыше, водитель сбежал до приезда сотрудников экстренных служб. По данным местных телеграм-каналов, за рулём иномарки находились молодые парни, которые гоняли по городу на бешеной скорости.