Российские десантники воздушным тараном нокаутировали гексакоптер ВСУ "Баба-яга"
Минобороны: ВС РФ сбили гексакоптер ВСУ "Баба-яга" при помощи воздушного тарана
Российские десантники сбили украинский гексакоптер типа "Баба-яга" под Артёмовском. По данным Минобороны РФ, цель была поражена операторами БПЛА дальневосточного соединения ВДВ.
Как сообщили в Минобороны, в последнее время ВСУ начали активно применять сельскохозяйственные беспилотники, которые также называют "Баба-яга". Противник применяет их для сброса крупнокалиберных мин.
"Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародье называемый "Баба-яга". Он сбросил на наши позиции четыре мины, было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокоптером. Оператор дрона несколько раз заходил над вражеским дроном, чтобы повредить ему винты, одна из попыток увенчалась успехом, дрон упал вместе с нашим дроном", — рассказали в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска уничтожили 550 самолётов и почти десять тысяч беспилотников армии Украины с момента начала проведения спецоперации. Также с начала СВО российские военнослужащие поразили 1188 боевых машин РСЗО противника, 7268 артиллерийских комплексов, миномётов и 16 011 военных автомобилей.
VK / Минобороны РФ