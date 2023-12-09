Российские десантники воздушным тараном нокаутировали гексакоптер ВСУ "Баба-яга"

Российские десантники сбили украинский гексакоптер типа "Баба-яга" под Артёмовском. По данным Минобороны РФ, цель была поражена операторами БПЛА дальневосточного соединения ВДВ.

Как сообщили в Минобороны, в последнее время ВСУ начали активно применять сельскохозяйственные беспилотники, которые также называют "Баба-яга". Противник применяет их для сброса крупнокалиберных мин.

"Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародье называемый "Баба-яга". Он сбросил на наши позиции четыре мины, было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокоптером. Оператор дрона несколько раз заходил над вражеским дроном, чтобы повредить ему винты, одна из попыток увенчалась успехом, дрон упал вместе с нашим дроном", — рассказали в ведомстве.