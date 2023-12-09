Карьерный консультант объяснила, почему многие месяцами не могут найти работу

Многие граждане на протяжении долгого времени не могут найти работу, и порой этот процесс затягивается на месяцы. Как рассказала "Газете.ru" карьерный консультант Екатерина Савченко, причина этому кроется в ошибках, которые допускают сами соискатели.

Она объяснила, что из-за массовых откликов на вакансии кандидаты не готовятся к собеседованию — и, как правило, эти встречи ничем не заканчиваются. Такая стратегия строится на отсутствии понимания собственных интересов, целей и критериев к компании.

По словам эксперта, перед поиском работы сначала нужно понять, какая сфера человеку интересна, какой тип организации подходит и какие ценности должна исповедовать компания. Не говоря уже о приемлемых условиях работы, продолжила эксперт. Поэтому она посоветовала откликаться только на те вакансии, где условия соответствуют ожиданиям хотя бы на 60%.

"Отсутствие понимания экономической ситуации в мире и ситуации на рынке труда также является распространённой ошибкой при поиске работы. Мониторинг рынка позволяет оставаться кандидату востребованным и трезво оценивать уровень своих зарплатных ожиданий, а также тех навыков, которые необходимо постоянно усиливать", — пояснила Савченко.

Также камнем преткновения с потенциальным работодателем становятся завышенные зарплатные ожидания. Из-за этого поиски могут затягиваться больше чем на полгода. Ещё одна ошибка — неправильное оформление резюме. Оно нередко расфокусировано и содержит лишнюю информацию, что отнимает время у работодателя.

Дело в том, что вместо обязанностей, которые кандидаты выполняли ранее, наниматель хочет видеть принесённые компании результаты. Желательно, чтобы представленные итоги работы подкреплялись конкретными данными. Не стоит забывать и про сопроводительные письма. Они демонстрируют заинтересованность человека и помогают работодателю сосредоточиться на сильных сторонах и релевантном опыте, резюмировала Савченко.