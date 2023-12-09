Водитель погиб при лобовом столкновении двух фур в Свердловской области
Два грузовика столкнулись на трассе в Свердловской области, в результате один из водителей погиб. Об этом передаёт региональное управление Госавтоинспекции в телеграм-канале.
По данным правоохранителей, в ночь на субботу, 9 декабря, на 146-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись две фуры. Сообщается, что в результате столкновения один из водителей скончался на месте до приезда медиков.
Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и устанавливать обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф писал, что пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами. Столкновение произошло в пятидесяти километрах от областного центра. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
t.me / ГИБДД Свердловской области