Водитель погиб при лобовом столкновении двух фур в Свердловской области

Два грузовика столкнулись на трассе в Свердловской области, в результате один из водителей погиб. Об этом передаёт региональное управление Госавтоинспекции в телеграм-канале.

По данным правоохранителей, в ночь на субботу, 9 декабря, на 146-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись две фуры. Сообщается, что в результате столкновения один из водителей скончался на месте до приезда медиков.

Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и устанавливать обстоятельства случившегося.