Регион

Уведомления отключены

9 декабря, 04:59

Водитель погиб при лобовом столкновении двух фур в Свердловской области

Два грузовика столкнулись на трассе в Свердловской области, в результате один из водителей погиб. Об этом передаёт региональное управление Госавтоинспекции в телеграм-канале.

По данным правоохранителей, в ночь на субботу, 9 декабря, на 146-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись две фуры. Сообщается, что в результате столкновения один из водителей скончался на месте до приезда медиков.

Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и устанавливать обстоятельства случившегося.

МЧС: Три человека погибли в ДТП с бензовозом и автобусом в Краснодарском крае

МЧС: Три человека погибли в ДТП с бензовозом и автобусом в Краснодарском крае

Ранее Лайф писал, что пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами. Столкновение произошло в пятидесяти километрах от областного центра. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

t.me / ГИБДД Свердловской области

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров