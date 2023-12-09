В США вновь не позволили дипломатам РФ возложить цветы к могилам советских военных на Аляске

Американские власти вновь не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военных и гражданских на военно-мемориальном кладбище Форт Ричардсон вблизи Анкориджа в штате Аляска. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Вашингтоне.

Как указано в телеграм-канале дипмиссии, сотрудники посольства второй год подряд не могут почтить память советских лётчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942–1945 годах. Власти США проигнорировали дипломатические ноты.

Вместе с тем наши дипломаты и соотечественники возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре Анкориджа, а также могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище Эвергрин Вашелли в Сиэтле.