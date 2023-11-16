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16 ноября, 02:42

Во Франции произошёл новый случай антисемитизма. На этот раз осквернили еврейские могилы

France Bleu: Во Франции осквернили еврейские памятники на военном кладбище

Во Франции произошёл очередной антисемитский инцидент. Как передаёт радиостанция France Bleu, вандалы осквернили десять еврейских захоронений на немецком военном кладбище, расположенном в департаменте Уаза на севере страны.

В префектуре департамента рассказали журналистам, что на кладбище находятся 1903 христианских и еврейских могил. В них покоятся военнослужащие, сражавшиеся на стороне кайзеровской армии в Первой мировой войне.

Французский лидер Эмманюэль Макрон не остался в стороне от этого и на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Аленом Берсе прокомментировал случившееся. Он заявил, что со всей твёрдостью осуждает эти акты.

В Германии начали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля

В Германии начали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля

Напомним, что это уже не первый антисемитский инцидент во Франции за последнее время. Недавно в Париже, а также в его пригородных коммунах Сент-Уэн и Обервилье на домах, где живут семьи евреев, стали рисовать звёзды Давида. Тогда Министерство иностранных дел Пятой республики поспешило обвинить и в этой ситуации Россию, однако в российском посольстве напомнили, что рисовать звёзды Давида на домах евреев скорее западноевропейская традиция, а не русская.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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