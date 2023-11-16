Во Франции произошёл новый случай антисемитизма. На этот раз осквернили еврейские могилы

Во Франции произошёл очередной антисемитский инцидент. Как передаёт радиостанция France Bleu, вандалы осквернили десять еврейских захоронений на немецком военном кладбище, расположенном в департаменте Уаза на севере страны.

В префектуре департамента рассказали журналистам, что на кладбище находятся 1903 христианских и еврейских могил. В них покоятся военнослужащие, сражавшиеся на стороне кайзеровской армии в Первой мировой войне.