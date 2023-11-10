РФ напомнила Франции о европейской традиции в ответ на обвинения в инцидентах со звёздами Давида
Посольство РФ осудило попытки Парижа обвинить Россию в антисемитских инцидентах
Звёзды Давида на стенах домов в департаменте Сен-Сен-Дени во Франции. Обложка © X / Le Parisien | 93
Представители российского посольства в Париже прокомментировали попытки Министерства иностранных дел Франции обвинить Москву в причастности к антисемитским инцидентам в республике. Как говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в её телеграм-канале, Россия всегда жёстко осуждала и осуждает любые акты антисемитизма, а нанесение звёзд Давида на дома евреев — западноевропейская традиция.
Ранее неизвестные начали наносить звёзды Давида на стены парижских домов, в которых проживают евреи, а французский МИД сделал ряд заявлений о "российском цифровом вмешательстве". По словам дипломатов из РФ, сами французы признают, что подобные высказывания были сделаны в условиях, когда правоохранительные органы Пятой республики ещё сами не разобрались в причинах и обстоятельствах случившегося.
"Решительно осуждаем безосновательные попытки Парижа выискивать "российский след" в не имеющих отношения к нашей стране событиях и огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью её дискредитации", — заявили в посольстве, отметив, что случившееся больше относится к западноевропейским, а не российским традициям.
Напомним, в Париже, а также в его пригородных коммунах Сент-Уэн и Обервилье на домах, где живут семьи евреев, стали рисовать звёзды Давида. Аналогичные случаи были зафиксированы несколькими неделями ранее в Германии. Так, в Дортмунде на западе ФРГ на некоторых домах, где проживают евреи, также стали появляться эти еврейские символы.