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9 ноября, 23:37

РФ напомнила Франции о европейской традиции в ответ на обвинения в инцидентах со звёздами Давида

Посольство РФ осудило попытки Парижа обвинить Россию в антисемитских инцидентах

<p>Звёзды Давида на стенах домов в департаменте Сен-Сен-Дени во Франции. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/leparisien_93" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Le Parisien | 93</a></p>

Звёзды Давида на стенах домов в департаменте Сен-Сен-Дени во Франции. Обложка © X / Le Parisien | 93

Представители российского посольства в Париже прокомментировали попытки Министерства иностранных дел Франции обвинить Москву в причастности к антисемитским инцидентам в республике. Как говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в её телеграм-канале, Россия всегда жёстко осуждала и осуждает любые акты антисемитизма, а нанесение звёзд Давида на дома евреев — западноевропейская традиция.

Ранее неизвестные начали наносить звёзды Давида на стены парижских домов, в которых проживают евреи, а французский МИД сделал ряд заявлений о "российском цифровом вмешательстве". По словам дипломатов из РФ, сами французы признают, что подобные высказывания были сделаны в условиях, когда правоохранительные органы Пятой республики ещё сами не разобрались в причинах и обстоятельствах случившегося.

"Решительно осуждаем безосновательные попытки Парижа выискивать "российский след" в не имеющих отношения к нашей стране событиях и огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью её дискредитации", — заявили в посольстве, отметив, что случившееся больше относится к западноевропейским, а не российским традициям.

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Напомним, в Париже, а также в его пригородных коммунах Сент-Уэн и Обервилье на домах, где живут семьи евреев, стали рисовать звёзды Давида. Аналогичные случаи были зафиксированы несколькими неделями ранее в Германии. Так, в Дортмунде на западе ФРГ на некоторых домах, где проживают евреи, также стали появляться эти еврейские символы.

Алексей Соловьёв
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