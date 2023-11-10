РФ напомнила Франции о европейской традиции в ответ на обвинения в инцидентах со звёздами Давида

Представители российского посольства в Париже прокомментировали попытки Министерства иностранных дел Франции обвинить Москву в причастности к антисемитским инцидентам в республике. Как говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в её телеграм-канале, Россия всегда жёстко осуждала и осуждает любые акты антисемитизма, а нанесение звёзд Давида на дома евреев — западноевропейская традиция.

Ранее неизвестные начали наносить звёзды Давида на стены парижских домов, в которых проживают евреи, а французский МИД сделал ряд заявлений о "российском цифровом вмешательстве". По словам дипломатов из РФ, сами французы признают, что подобные высказывания были сделаны в условиях, когда правоохранительные органы Пятой республики ещё сами не разобрались в причинах и обстоятельствах случившегося.