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5 ноября, 20:20

В Еврокомиссии заявили о небывалом всплеске антисемитизма в ЕС

ЕК выступила с осуждением антисемитских акций и обещала защиту еврейским общинам

Небывалый всплеск антисемитских настроений наблюдается сейчас в Евросоюзе. Об этом сказано в распространённом заявлении Еврокомиссии.

"Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, что напоминает одни из самых мрачных времён в истории. Европейские евреи сегодня снова живут в страхе", — говорится в документе.

Авторы заявления подчёркивают, что "антисемитские инциденты и риторика" стали всё чаще наблюдаться не только в ЕС, но и по всему миру. Были упомянуты забросанная коктейлями Молотова синагога в Германии, звёзды Давида в Германии и Франции, поджог еврейского кладбища в Австрии, нападения на синагоги и еврейские магазины в Испании и демонстрации против еврейского народа. ЕС же пообещал поддержать свои еврейские общины.

В заявлении говорится, что Евросоюз выступает с решительным осуждением подобных акций, идущих вразрез со всем, за что выступает Европа, а именно: равенства, инклюзивности и полного уважения прав человека. ЕК утверждает, что никто не должен быть под угрозой дискриминации или насилия из-за религии или идентичности, ЕС решительно встанет на защиту благополучия всех своих этнических, религиозных и прочих сообществ.

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Ранее стало известно о том, что звёзды Давида начали появляться и в Дортмунде на западе Германии на некоторых домах, где проживают евреи. Неизвестно, сколько всего произошло инцидентов с граффити, но в соцсетях были опубликованы фотографии как минимум трёх разрисованных зданий. Правоохранители также начали расследование инцидентов. Позже в Париже, а также в его пригородных коммунах Сент-Уэн и Обервилье на домах, где живут семьи евреев, стали рисовать звёзды Давида. Кроме того, неизвестные злоумышленники в ночь на 31 октября подожгли еврейский участок кладбища в Вене, а на его наружных воротах нарисовали свастику.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / IPON

Юрий Лысенко
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