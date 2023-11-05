В Еврокомиссии заявили о небывалом всплеске антисемитизма в ЕС

Небывалый всплеск антисемитских настроений наблюдается сейчас в Евросоюзе. Об этом сказано в распространённом заявлении Еврокомиссии.

"Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, что напоминает одни из самых мрачных времён в истории. Европейские евреи сегодня снова живут в страхе", — говорится в документе.

Авторы заявления подчёркивают, что "антисемитские инциденты и риторика" стали всё чаще наблюдаться не только в ЕС, но и по всему миру. Были упомянуты забросанная коктейлями Молотова синагога в Германии, звёзды Давида в Германии и Франции, поджог еврейского кладбища в Австрии, нападения на синагоги и еврейские магазины в Испании и демонстрации против еврейского народа. ЕС же пообещал поддержать свои еврейские общины.