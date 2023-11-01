Неизвестные подожгли еврейскую часть кладбища в Вене и расписали стены свастикой
Свастики на стенах еврейской части кладбища в Вене. Обложка © X / Oskar Deutsch
Неизвестные злоумышленники в ночь на 31 октября подожгли еврейский участок кладбища в Вене, а на его наружных воротах нарисовали свастику. Полицейские проводят расследование ситуации. Об этом сообщил президент еврейской общины в Австрии Оскар Дойч у себя в социальной сети.
Пожарные тушат прихожую парадного зала Центрального кладбища Вены. Фото © X / Oskar Deutsch
"Ночью на еврейской части Центрального кладбища (4-е ворота) был устроен пожар. Выгорел вестибюль ритуального зала. На внешние стены были нанесены свастики. Никто из людей не пострадал. Пожарные и полиция проводят расследование", — сказано в публикации главы еврейского сообщества в Австрии.
В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил с решительным осуждением действий вандалов. Он заявил, что в австрийском обществе нет места для антисемитизма и на борьбу с ним будут направлены все доступные политические и конституционные средства.
"Я надеюсь, что виновные будут быстро найдены", — написал Нехаммер в своём аккаунте в соцсети Х.
Ранее стало известно, что в Дортмунде на западе Германии на некоторых домах, где проживают евреи, неизвестные нарисовали звезду Давида. Правоохранители начали расследование инцидентов. А вчера появилась информация, что в Париже, а также в его пригородных коммунах Сент-Уэн и Обервилье на домах еврейских семей тоже стали появляться эти религиозные символы.