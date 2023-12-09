"Кровь экономики": На Украине заявили о риске потерять промышленность из-за России
Депутат Рады Магомедов: РФ может полностью лишить Украину промышленности
Россия может полностью лишить Украину промышленности, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов. По его мнению, Москва хочет, чтобы Незалежная перестала существовать как индустриальное государство.
"Если не будет возможности поддерживать [промышленность], это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны", — сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
По данным парламентария, 19% предприятий на Украине полностью остановлены, половина всех производств убыточна, а "хотя бы работают и платят налоги" лишь оставшиеся 30%. Он отметил, что властям не стоит ждать окончания конфликта для восстановления промышленности, так как она является "кровью экономики".
Ранее на Украине признали имеющиеся сложности с проведением мобилизации. По словам главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, власти хотят начать применять новый подход к мобилизации, в том числе её "пропагандистскую составляющую".
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