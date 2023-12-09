"Кровь экономики": На Украине заявили о риске потерять промышленность из-за России

Россия может полностью лишить Украину промышленности, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов. По его мнению, Москва хочет, чтобы Незалежная перестала существовать как индустриальное государство.

"Если не будет возможности поддерживать [промышленность], это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны", — сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По данным парламентария, 19% предприятий на Украине полностью остановлены, половина всех производств убыточна, а "хотя бы работают и платят налоги" лишь оставшиеся 30%. Он отметил, что властям не стоит ждать окончания конфликта для восстановления промышленности, так как она является "кровью экономики".