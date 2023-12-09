На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной трассе

На Алтае спасли более 30 человек, которые застряли на заснеженной автомобильной дороге. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, инцидент произошёл 8 декабря. Местные жители на пяти автомобилях УАЗ выдвинулись из села Кош-Агач в населённый пункт Беляши по закрытой трассе Кош-Агач – Беляши.

"В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену", — отметили в ведомстве.

На поиски граждан выдвинулись спасатели, сотрудники пограничного управления и волонтёры. Работа усложнялась отсутствием связи в данном районе. В 00:15 (20:15 по мск) местные жители самостоятельно добрались до села Беляши, их жизни ничего не угрожает.