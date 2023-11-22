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22 ноября, 07:54

В Горном Алтае спасли двух розовых фламинго, которые замёрзли и сбились с пути

<p>Фламинго, которых спасли от холода в Горном Алтае. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-133846523_948681" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано Горно-Алтайск"</a></p>

Фламинго, которых спасли от холода в Горном Алтае. Обложка © VK / "Подслушано Горно-Алтайск"

Неравнодушные жители Горного Алтая спасли двух розовых фламинго, которые замёрзли и сбились с пути на дороге в Чойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка.


Розовых фламинго спасли от холода в Горном Алтае. Видео © VK / "Подслушано Горно-Алтайск"

Специалисты отправились за птицами вчера, 21 ноября. Они забрали двух ослабевших фламинго и доставили в Горно-Алтайск на временную передержку. Там их состояние проверили ветеринары, после чего птиц согрели, напоили и накормили гаммарусом — это мелкий рачок, который является источником питания рыб в природных водоёмах. Приютить пернатых вызвался Барнаульский зоопарк.

По словам ветеринара ГЛК "Манжерок" Александра Ярыгина, фламинго, возможно, сбились с пути после недавнего урагана. Пернатым повезло оказаться рядом с селом, где их приютили местные жители.

"Если бы фламинго остались на морозе чуть дольше, то наверняка погибли бы", — говорится в сообщении национального парка.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Красногорске отважный прохожий спас провалившуюся под лёд чихуахуа. Собачка, видимо, обрадовавшись смене сезона, решила пробежаться по тонкому льду и чуть не пошла ко дну. Смелый мужчина разбил лёд на своём пути и вытащил пса на берег.

Дарья Нарыкова
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