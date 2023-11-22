В Горном Алтае спасли двух розовых фламинго, которые замёрзли и сбились с пути

Неравнодушные жители Горного Алтая спасли двух розовых фламинго, которые замёрзли и сбились с пути на дороге в Чойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка.







Розовых фламинго спасли от холода в Горном Алтае. Видео © VK / "Подслушано Горно-Алтайск"

Специалисты отправились за птицами вчера, 21 ноября. Они забрали двух ослабевших фламинго и доставили в Горно-Алтайск на временную передержку. Там их состояние проверили ветеринары, после чего птиц согрели, напоили и накормили гаммарусом — это мелкий рачок, который является источником питания рыб в природных водоёмах. Приютить пернатых вызвался Барнаульский зоопарк.

По словам ветеринара ГЛК "Манжерок" Александра Ярыгина, фламинго, возможно, сбились с пути после недавнего урагана. Пернатым повезло оказаться рядом с селом, где их приютили местные жители.

"Если бы фламинго остались на морозе чуть дольше, то наверняка погибли бы", — говорится в сообщении национального парка.