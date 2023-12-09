Люксовые швейцарские часы теряют популярность, пишут СМИ

Крупнейший в истории бум швейцарских часов подходит к концу, пишет Bloomberg. Указывается, что последние три года, с начала пандемии ковида, эта отрасль переживала небывалый ранее всплеск интереса и как можно больше людей хотели приобрести роскошные наручные часы от брендов вроде Audemars Piguet, Patek Philippe и Rolex.

А в 2022 году экспорт дорогих аксессуаров и вовсе побил рекорд, достигнув 28,5 миллиарда долларов. Однако с приходом ряда экономических трудностей, в том числе высоких процентных ставок, интерес к роскошным часам начал пропадать. Например, в ноябре владелец Cartier Richemont сообщил о спаде продаж на 3% в Северной Америке и на 17% — в Южной.

Кроме того, в июле впервые за более чем два года в Швейцарии зафиксировали сокращение экспорта часов, а средний рост в последние месяцы значительно отстал от темпов первого полугодия. Также уже более года снижаются цены на подержанные варианты.