Люксовые швейцарские часы теряют популярность, пишут СМИ
Bloomberg: Бум популярности люксовых швейцарских часов подходит к концу
Крупнейший в истории бум швейцарских часов подходит к концу, пишет Bloomberg. Указывается, что последние три года, с начала пандемии ковида, эта отрасль переживала небывалый ранее всплеск интереса и как можно больше людей хотели приобрести роскошные наручные часы от брендов вроде Audemars Piguet, Patek Philippe и Rolex.
А в 2022 году экспорт дорогих аксессуаров и вовсе побил рекорд, достигнув 28,5 миллиарда долларов. Однако с приходом ряда экономических трудностей, в том числе высоких процентных ставок, интерес к роскошным часам начал пропадать. Например, в ноябре владелец Cartier Richemont сообщил о спаде продаж на 3% в Северной Америке и на 17% — в Южной.
Кроме того, в июле впервые за более чем два года в Швейцарии зафиксировали сокращение экспорта часов, а средний рост в последние месяцы значительно отстал от темпов первого полугодия. Также уже более года снижаются цены на подержанные варианты.
Ранее стало известно о решении сети ресторанов быстрого питания McDonald's изменить рецепт знаменитого "Биг Мака" и других бургеров из-за конкуренции. В частности, кунжут на нём станет разбросанным более хаотично, чтобы смотреться по-домашнему, а сыр поменяют на тот, что лучше плавится.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Uwe Anspach